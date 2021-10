Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Ford Mondeo auf Schwimmbad-Parkplatz beschädigt

Ememrich (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (8. Oktober 2021) in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr offenbar beim Rangieren einen Ford Mondeo beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Schwimmbades am Nollenburger Weg abgestellt war. Der Wagen erlitt einen Schaden hinten links. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugenhinweise zum Unfall nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell