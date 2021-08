Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigung an Zoohandlung

Olpe (ots)

Olpe - Am Donnerstagabend entdeckte die Mitarbeiterin eines Zoofachgeschäftes in der Bruchstraße, dass offenbar in den Tagen zuvor eine Seitentür des Gebäudes von einem Unbekannten mit einem roten Permanentmarker im Graffiti-Stil bemalt worden war. Der Täter hinterließ in großen geschwungenen Buchstaben den Schriftzug Shroom! Außerdem wurden an der Außenfassade angebrachte, großflächige Werbeplakate durch Schnitte beschädigt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich

