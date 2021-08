Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht durch Zeugin geklärt

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (4. August) hat gegen 21.45 Uhr eine Zeugin der Polizei eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, bei der Straßenschilder beschädigt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer die Straße "Im Schwalbenohl" und bog dann in den Kreisverkehr "Im Schwalbenohl/Schmiedestraße/Danziger Straße" ein. Dabei kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild. Anschließend beobachtete die Zeugin, wie er den Kreisverkehr in Richtung "Danziger Straße" verließ, seinen Pkw auf einem unmittelbar in der Nähe befindlichen Parkplatz parkte und den Unfallort verließ, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Noch vor Ort trafen die Beamt:innen den Fahrer an. Dieser gab die Kollision mit einem Straßenschild zu. Gegen ihn schrieben die Einsatzkräfte eine entsprechende Anzeige. Der entstandene Sachschaden an dem Schildermast liegt im dreistelligen, an dem Pkw im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell