Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kirchhundem (ots)

Am Dienstag (3. August) hat sich gegen 11.35 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der "Wirme" in Kirchhundem ereignet. Videoaufnahmen des Hausbesitzers zeigen, wie eine Unbekannte mit ihrem Pkw die Mauer seines Grundstücks beschädigte. Im Nachgang klingelte sie auch an der Tür des Hausbesitzer, jedoch war dieser nicht Zuhause. Sie hinterließ einen Zettel mit Namen und Telefonnummer (niederländische Vorwahl). Ermittlungen durch die Polizei verliefen negativ, sodass die Polizei weiter nach der Flüchtigen sucht.

Das Fahrzeug ist auf den Aufnahmen nicht zu erkennen, jedoch sind blaue Lackanhaftungen an der beschädigten Mauer vorhanden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

Aufgrund der Videoaufnahmen lässt sich die Frau folgendermaßen beschreiben:

- Weiblich - Circa 60 bis 65 Jahre - Aussehen: Kurze rote Haare, roter Lippenstift - Bekleidung: Hellblaue Jacke, gestreiftes Oberteil, schwarze Hose, dunkle Umhängetasche

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell