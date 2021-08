Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jährige bei Rollerunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (3. August) gegen 16 Uhr in der Straße "Kampgarten" in Attendorn ist eine 16-Jährige verletzt worden. Sie befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die Straße, vor ihr fuhr ein Pkw. Als der Fahrer beabsichtigte, in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, nahm die 16-Jährige dies nicht rechtzeitig wahr und fuhr auf den Pkw auf. Dabei verletzte sie sich. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme gab die 16-Jährige an, abgelenkt gewesen zu sein. Sie hatte auf dem Trittbrett ihres Rollers einen Ordner abgestellt, der drohte herunter zu fallen. Daher beugte sie sich kurzzeitig nach vorne und nahm den Abbiegevorgang des Pkw nicht wahr. Aufgrund dessen wurde ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro erhoben. An dem Kleinkraftrad sowie dem Pkw entstand Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell