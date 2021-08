Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Flüchtige Pkw-Fahrerin nach Unfallflucht ermittelt

Olpe (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Montag (2. August) gegen 14 Uhr im Quellenweg in Olpe ereignet. Dabei befuhr eine 51-jährige Pkw-Fahrerin die Straße in Richtung Brabeckstraße. Auf ihrer rechten Seite befanden sich in unregelmäßigen Abständen geparkte Fahrzeuge. Zeitgleich befuhr den Weg in entgegengesetzter Richtung eine 30-Jährige mit ihrem Wagen. Durch die parkenden Fahrzeuge am Fahrbahnrand hätte die 51-Jährige dem Pkw der 30-Jährigen Vorrang gewähren müssen, diese fuhr jedoch weiter und touchierte nach Zeugenbeobachtungen dabei einen Spiegel eines geparkten Pkw. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 30-Jährige konnte sich Kennzeichenfragmente, die Pkw-Marke sowie den -Typ des flüchtigen Fahrzeugs merken sowie eine Beschreibung der Fahrerin abgeben. Sie meldete im Anschluss den Vorfall der Polizei. Diese konnte mit den Angaben die Verursacherin ermitteln. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden im dreistelligen, an dem Pkw der Unfallverursacherin im zweistelligen Eurobereich.

