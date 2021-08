Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schuhe aus Geschäft gestohlen - Zeugen gesucht

Olpe (ots)

Aus einem Sportgeschäft, das sich auf der Martinstraße in Olpe befindet, hat ein derzeit noch unbekannter Täter am Freitag (30. Juli) gegen 14.25 Uhr ein Paar Schuhe entwendet. Bei dem Diebesgut handelte es sich um weiße Sportschuhe der Marke "on", Model "Roger", Größe "45/46", im Wert von rund 150 Euro. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie ein Unbekannter kniend vor einem Schuhregal einen mitgeführten Rucksack schloss. Als dieser bemerkte, dass er beobachtet wurde, verließ er sofort das Geschäft. Als die Verkäuferin dann zum Schuhregal ging, bemerkte sie den Diebstahl und verständigte umgehend die Polizei und ihren Vorgesetzten. Dieser konnte noch sehen, wie der Tatverdächtige in Richtung Stadthalle flüchtete. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Zeugin beschrieb den Täter folgendermaßen:

- Männlich - Größe: circa 1,85 Meter - Alter: circa 20-25 Jahre - Aussehen: schlanke Statur, afro-amerikanisches Erscheinungsbild - Bekleidung: weißes T-Shirt, schwarze Kappe, schwarzer/dunkel-lila farbiger Rucksack

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell