Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Eishörnchen"-Figur entwendet

Olpe (ots)

Eine zu einem Eiscafé in der Westfälischen Straße in Olpe gehörende "Eishörnchen"-Figur haben Unbekannte in der Nacht von Freitag (30. Juli, 23 Uhr) auf Samstag (31.Juli, 8.20 Uhr) gestohlen. Die Figur stellte eine Eiswaffel mit Eiskugeln und Sahne dar. Sie war in einem Betonsockel einzementiert, circa 170 cm groß und zwischen 5 und 10 Kilogramm schwer. Der Wert liegt bei rund 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell