Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 56-Jähriger bei Radunfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Fahrradunfall am Freitag (30. Juli) gegen 15 Uhr auf dem "Biggerandweg" in Olpe hat sich ein 56-Jähriger verletzt. Der Radfahrer befuhr den Fuß- und Radweg aus Richtung "Eisenbahnbrücke" kommend in Richtung des Freizeitbades. Vor ihm befand sich ein Kind, das mit einem Laufrad in dieselbe Richtung unterwegs war. Der 56-Jährige gab an, dass er beabsichtigte das Kind zu überholen. Daher hatte er seine Geschwindigkeit vorab verringert. Gleichzeitig wiesen die Eltern das Kind an, für den Radfahrer Platz zu machen. Das Kind kam dem nach, fuhr jedoch dabei auf dessen Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark und stürzte. Dabei verletzte er sich, so dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Es entstand an dem Rad ein Sachschaden von rund 150 Euro.

