Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrrad gestürzt

Lennestadt (ots)

Ein Fahrradunfall unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Freitag (30. Juli) gegen 22.30 Uhr auf der "Beethovenstraße" in Lennestadt ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 44-Jähriger die Straße mit seinem Rad in Fahrtrichtung "Kölner Straße". Im Verlauf der Fahrt stürzte er und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung zudem fest, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Die Beamt:innen schrieben eine entsprechende Anzeige.

