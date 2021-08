Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 87-Jähriger stürzt mit E-Bike

Finnentrop (ots)

Ein Pedelec-Unfall hat sich am Freitag (30. Juli) gegen 17.25 Uhr auf der Fretterstraße in Finnentrop-Serkenrode ereignet. Dabei befuhr ein 87-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg zwischen Serkenrode und Fretter. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein E-Bike. Dadurch kam er nach rechts von dem Radweg ab, stürzte eine Böschung hinab, bis er schlussendlich mit einem Baum kollidierte. Aufgrund der schweren Verletzungen brachte ein Rettungswagen den 87-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

