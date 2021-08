Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frau fährt alkoholisiert mit Fahrrad in Baugrube

Drolshagen (ots)

Drolshagen. In der Nacht zu Sonntag erhielt die Polizeileitstelle um 02.19Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Straße "Am Buscheid" in Drolshagen. Eine 20-jährige aus Waldbröl verunglückte hier mit ihrem Fahrrad, da sie im Bereich einer Baustelle trotz vorhandener Baustellenabsicherung in eine ca. 1m tiefe Baugrube gefahren war. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei der jungen Frau feststellen. Mit schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo ihr zudem eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. An dem Fahrrad entstand nur leichter Sachschaden.

