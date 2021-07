Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

Olpe (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat eine Streifenwagenbesatzung heute Nacht (30. Juli) gegen 0.30 Uhr einen 34-Jährigen, der mit seinem Pkw die B55 in Fahrtrichtung Neuenwald befuhr, in Höhe der Ortschaft Griesemert angehalten und kontrolliert. Bei Kontaktaufnahme nahmen die Einsatzkräfte bereits starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Zudem zeigte der 34-Jährige weitere Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hinweisen können: Er zitterte stark am Körper und hatte gerötete Augen. Zudem flatterten seine Augenlider. Gegenüber den Einsatzkräften gab er an, einen Joint geraucht zu haben. Daraufhin willigte er auch ein, einen freiwilligen Drogenvortest durchzuführen. Dieser verlief positiv auf Cannabis. Noch vor Ort durchsuchten die Polizist:innen das Fahrzeug und fanden einen Rucksack, in dem sich eine Pfeife und ein Döschen mit vermutlichen Cannabisresten befanden. Der 34-Jährige wurde im Anschluss auf die Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamt:innen schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell