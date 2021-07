Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt

Olpe (ots)

Am Mittwoch (28. Juli) haben gegen 16.45 Uhr mehrere unbekannte Täter versucht, in einem Verbrauchermarkt ("Kaufland") in der Martinstraße Zigaretten zu entwenden. Daran wurden sie von Zeugen sowie dem Ladendetektiv gehindert.

Nach ersten Angaben hielten sich zehn Personen im Kassenbereich auf. Zwei Männer standen außerhalb des Kassenbereiches, alle anderen standen an der Kasse an. Während Ware bezahlt wurde, nutzten zwei Tatverdächtige die Gelegenheit und füllten eine größere Menge Zigarettenschachteln in einen mitgeführten Rucksack. Beide verließen den Kassenbereich, ohne zu zahlen. Als der Ladendetektiv, der das Geschehen zuvor beobachtet hatte, den Träger des Rucksacks ansprach und diesen festhalten wollte, kam es zu einem Handgemenge. Beteiligt war neben weiteren Zeugen auch ein Großteil der Tätergruppe. Letztlich konnte der Detektiv den Rucksack sichern, die Tatverdächtigen liefen in unbekannte Richtung davon. Einer der Zeugen verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht.

Nach übereinstimmenden Aussagen haben die Tatverdächtigen ein südosteuropäisches Aussehen, schwarze Haare und sind zwischen 18 und 35 Jahre alt. Sie trugen zur Tatzeit OP-Masken.

Hinweise oder weitere Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

