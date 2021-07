Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Drolshagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (27. Juli) gegen 15.45 Uhr auf der Biggeseestraße in Frenkhausen sind zwei Personen verletzt worden. Zunächst befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw die abschüssige Straße in Fahrtrichtung Biggesee. Er beabsichtigte, am rechten Fahrbahnrand zu halten. Dafür betätigte er nach eigenen Angaben den Blinker, befuhr dann mit der rechten Seite seines Fahrzeuges den dortigen Gehweg und kam zum Stehen. Eine ihm folgende, 51-Jährige Pkw-Fahrerin gab an, aufgrund des zu dem Unfallzeitpunkt einsetzenden starken Regens das stehende Fahrzeug nicht wahrgenommenen zu haben und fuhr auf. Bei der Kollision wurden die Beteiligten verletzt. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen im jeweils vierstelligen Eurobereich.

