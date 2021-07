Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer stürzt nach Vollbremsung

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Radfahrerbeteiligung hat sich am Montag (26. Juli) gegen 14.10 Uhr auf der "Hundemstraße" in Kirchhundem ereignet. Hier befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße in Richtung Herrntrop. Vor ihm befand sich ein Pkw. In Höhe der Einmündung zur "Flaper Straße" musste dieser jedoch verkehrsbedingt anhalten. Nach eigenen Angaben nahm der 19-Jährige dies zu spät wahr und leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Er zog sich Schürfwunden zu. Der Radfahrer beabsichtigte, eigenständig einen Arzt aufzusuchen. An dem Rad entstand ein geringer Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

