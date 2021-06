Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Junge Frau sexuell beleidigt

Gronau (ots)

Am Mittwoch hielt sich eine junge Frau auf der Laubstiege im Bereich der Altglascontainer (Nähe Harberskamp) auf, als sich gegen 10.20 Uhr ein noch unbekannter Mann in einem Pkw näherte und die Geschädigte durch das geöffnete Fenster der Fahrertür ansprach. Dabei beleidigte er die Frau massiv auf sexueller Basis und fuhr dann davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, geschätzte 175 - 180 cm groß, südländisches Aussehen mit blassem Teint, korpulent, markante schwarze Brille, kurze schwarze Haare. Er trug ein grün-grau-schwarzes T-Shirt mit leichtem Muster und fuhr einen schwarzen größeren Pkw mit niederländischen Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

