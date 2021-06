Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Auffahrunfall unter Radlern

Legden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Legden bei einem Unfall erlitten. Die 50-Jährige hatte gegen 17.40 Uhr einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Beikelort befahren. Die Ahauserin bemerkte zu spät, dass ein 44-jähriger Radfahrer vor ihr verkehrsbedingt abgebremst hatte. Sie prallte auf und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

