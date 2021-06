Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Dämmmaterial gestohlen

Heiden (ots)

Auf Steinwolle abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Heiden. Die Täter entwendeten circa 55 Pakete des Dämmmaterials, die vor einem Haus an der Schulze-Delitzsch-Straße gelagert waren. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

