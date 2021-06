Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Weiterer Einbruch in Gastronomiebetrieb

Legden (ots)

Auch in eine Gaststätte an der Brückenstraße in Legden sind Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Kasseneinsatz, einen Sparkasten und eine Schachtel Zigaretten. Wie berichtet, war es in der gleichen Nacht zu ähnlichen Taten in der Bauerschaft Haulingort sowie an der Heeker Straße gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

