Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kleinkraftradfahrer

57537 Wissen, Holschbacher Str. /Morsbacher Str. (ots)

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Mi., 03.02.2021, gegen 14:15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad Tauris die Morsbacher Str. (L 278) aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Wissen. An der Einmündung der Holschbacher Straße wollte er in diese nach rechts einbiegen. Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit rutschte das Hinterrad auf der nassen Fahrbahn weg und er kam dadurch zur Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Der 20-Jährige konnte nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell