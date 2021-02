Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden- Verkehrsunfall beim Parkvorgang

Daaden (ots)

Am 02.02.2021, gegen 09:00 Uhr wollte ein 35-jähriger Fahrer mit seinem Pkw am Parkplatz "Im Schützenhof" im Ortsbereich Daaden rückwärts einparken. Dabei touchierte er den Pkw einer 29-jährigen Frau, die ihr Fahrzeug bereits abgestellt hatte. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt ca. 2000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell