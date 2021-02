Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bad Hönningen (ots)

Am 02.02.2021, gegen 11:25 Uhr, befuhr ein Pkw die Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen, Fahrtrichtung Innenstadt. Beim Vorbeifahren touchierte das Fahrzeug einen geparkten Pkw und verursachte Sachschaden. Das Fahrzeug entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

