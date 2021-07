Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trickbetrüger flüchtet mit 50 Euro

Attendorn (ots)

Am Freitag (23. Juli) meldete sich ein Ehepaar bei der Polizei und erstattete eine Anzeige wegen Betruges. Der betroffene 90-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass er gegen 11.30 Uhr zunächst von einer ihm unbekannten männlichen Person mit schwarzer Sonnenbrille am Straßenrand aus einem dunklen Pkw, der gegenüber einer Apotheke in der "Wasserstraße" in Attendorn hielt, gezielt angesprochen worden sei. Im Gespräch stellte sich der Unbekannte als "Antonio" vor. Er gab an, dass er einen Modehandel in Italien führe und den Vater des 90-Jährigen von der Arbeit kennen würde. Im weiteren Verlauf bot er dem Senior an, ihn nach Hause zu fahren. Dort angekommen, fragte der Unbekannte, ob er Interesse an einer Lederarmbanduhr für 200 Euro hätte. Diese übergab er ihm zur Ansicht. Seiner zu diesem Zeitpunkt anwesenden Ehefrau bot er eine Damenuhr an. Der 90-Jährige teilte dem Unbekannten mit, lediglich 50 Euro in bar zur Verfügung zu haben und zeigte ihm auch den Schein. Als seine Frau das Angebot ablehnte, nahm der Unbekannte das Geld aus der Hand des Geschädigten und flüchtete mit einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung.

Die Geschädigten beschrieben den Tatverdächtigen folgendermaßen: - Aussehen: südeuropäisches Aussehen, Halbglatze, "glattes" Gesicht - Alter: zwischen 50 und 55 Jahren - Statur: schlank, circa 190 cm - Sprache: Deutsch mit leichtem Akzent - Bekleidung: weißes T-Shirt, dunkle Jeans und Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell