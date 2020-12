Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens/Fahren unter Alkoholeinfluss

PirmasensPirmasens (ots)

Ein unsicher fahrender Pkw wurde der Polizei in Pirmasens am Nachmittag des 05.12.2020 gemeldet. Dieser befuhr die A8 aus Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Pirmasens. In Bottenbach konnte das Fahrzeug letztlich festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer knapp unter 1 Promille hatte. Aufgrund der Fahrunsicherheiten erwartet den Fahrer nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. pips

