Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr des 05.12.2020 wurde einer 69-jährigen Dame in der Hauptstraße in Zweibrücken (Fußgängerzone) die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Darin befanden sich neben 33 Euro Bargeld auch einige Urkunden und Dokumente der Dame. Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat, welche sachdienliche Hinweise geben können. | pizw

