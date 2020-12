Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

ZweibrückenZweibrücken (ots)

In der Nacht vom 04.12.20 auf den 05.12.20 zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr kam es in der Heilbachstraße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 70-jähriger Mann stellte seinen grauen Opel Meriva ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab, als bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren an dessen Fahrzeug vermutlich aufgrund zu geringen Seitenabstandes den linken Außenspiegel des Opel beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat, welche sachdienliche Hinweise geben können. | pizw

