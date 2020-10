Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluß

Am Donnerstag, d. 15.10.2020, gg. 18.00 Uhr wurde in Clausthal ein Kleinkraftrad von der Polizeistreife kontrolliert. Fahrer war ein 29-jähriger Clausthaler, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch gleich angab, dass das Krad seinem Bruder gehöre, der aber nichts von der Fahrt wisse. Aufgrund von körperlichen Auffälligkeiten wurde bei ihm ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Amphetamin und Cannabis reagierte. Eie Blutprobenentnahme erfolgte daraufhin. Der junge Mann war außerdem in der polizeilichen Fahndung ausgeschrieben, weil gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Nach Bezahlung des haftbefreienden Betrages wurd er dann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. /Krz.

