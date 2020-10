Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 16.10.2020

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B 82

Langelsheim. Am Freitagmorgen um 08:26 Uhr fuhr eine Langelsheimerin mit ihrem PKW Jaguar von der Wolfshagener Straße auf die Bundesstraße 82 in Richtung Goslar auf. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit schleuderte der PKW auf regennasser Fahrbahn mit dem Heck zunächst gegen einen in Richtung Goslar fahrenden Lastzug. Durch den Aufprall wurde der Wagen nach rechts gegen eine Leitplanke geschleudert. Hier prallte er ab und kam quer auf der B 82 zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Die Unfallstelle wurde durch zwei Streifenwagen bis zum Ende der Aufräumarbeiten abgesichert. Insbesondere in Fahrtrichtung Goslar kam es zu einem längeren Stau. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell