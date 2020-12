Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

ZweibrückenZweibrücken (ots)

In der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken kam es am Morgen des 05.12.2020 zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Fast-Food-Restaurant. Hierbei wurden Hebelspuren an der hinteren Eingangstür festgestellt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca.200 Euro entstand. Den Tätern gelang es jedoch nicht in das Gebäude zu gelangen, sodass auch nichts entwendet wurde.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat, welche sachdienliche Hinweise geben können. | pizw

