Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

ContwigContwig (ots)

Am 05.12.20 zwischen 14.00 Uhr und 15.20 Uhr kam es in der Fröhnstraße in Contwig zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stellte eine 64-jährige Dame ihren roten Hyundai in genannter Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab, als bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dessen Fahrzeug vermutlich beim Aus- oder Einparken auf dem gegenüberliegenden Parkplatz die Fahrertür sowie Beifahrertür beschädigte. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat, welche sachdienliche Hinweise geben können. | pizw

