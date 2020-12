Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung/Beleidigung/Nötigung im Straßenverkehr

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am 05.12.20 gegen 13.15 Uhr wollte eine 57-jährige Dame gerade einen Fußgängerüberweg in der Ixheimer Straße überqueren in Höhe einer dortigen Apotheke, als ein die Straße befahrender PKW ordnungsgemäß vor dem Fußgängerüberweg anhielt. Als die Dame fast mittig auf der Fahrbahn war kommt von hinter dem haltenden Fahrzeug ein weiterer PKW angefahren, welcher den haltenden PKW überholt und die Fußgängerin offenbar übersieht. Bei Überfahren des Fußgängerüberweges wird die querende Fußgängerin nur knapp von dem Fahrzeug verpasst, sodass es fast zum Zusammenstoß gekommen ist. Statt anzuhalten habe die junge Fahrerin des PKW, vermutlich roter Hyundai, noch beleidigend in Richtung der Fußgängerin gestikuliert und sei einfach weitergefahren. Die Ermittlungen dauern an. Die Fahrerin des Hyundai erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat, welche sachdienliche Hinweise geben können. | pizw

