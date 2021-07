Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Vereinsheim ein

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Freitag (23. Juli, 23 Uhr) auf Samstag (24. Juli, 7.30 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Hagener Straße in Altenhundem eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie hierfür, vermutlich mit Hammer und Meißel, das Toilettenfenster auf. Ob sie auch durch dieses in die Räume gelangten, steht noch nicht fest. Im Vereinsheim bedienten sich die Täter an den Getränken sowie aßen Tomaten und nutzen Sportgeräte. Ob die Täter etwas entwendeten, ist ebenfalls noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Insgesamt entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

