Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ohne Führerschein unterwegs

Lennestadt-Grevenbrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 25.07.2021, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 01:15 Uhr ein Pkw auf, welcher in Schrittgeschwindigkeit über den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Lennestadt-Grevenbrück fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass die 17-jährige Fahrzeugführerin aus Attendorn nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Eine gesonderte Strafanzeige gegen den Fahrzeughalter wurde ebenfalls gefertigt.

