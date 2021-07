Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorroller aus Garage gestohlen

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (22. Juli) ist zwischen 7 Uhr und 13 Uhr ein Motorroller aus einer Garage in der Straße "Auf den Kämpen" entwendet worden. Dabei handelte es sich um einen schwarzen Roller der Marke "Peugeot", Modell: Speedfight 2. An diesem war ein sogenannter "Downhill-Lenker" verbaut. Zudem hatte der Besitzer einige orangefarbenen Applikationen angebracht. Daneben fehlen an dem Roller einige Verkleidungsteile, die bereits abmontiert waren und sich noch in der Garage befanden. Der Neupreis eines vergleichbaren Rollers liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

