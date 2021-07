Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bürogebäude wird von Einbrechern heimgesucht

Olpe (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen bisher unbekannte Täter in ein Bürogebäude einer Firma in Rosenthal ein. Nachdem sie sich Zugang zu dem Gelände verschafften, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen nach ersten Erkenntnissen einen Koffer mit einem Akkuschrauber mit. Dieser hatte einen Wert von ca. 200 Euro. Es entstanden Sachschäden im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

