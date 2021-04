Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autoscheibe eingeschlagen +++ Norden/Nadörst - Straßenverkehrsgefährdung

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Autoscheibe eingeschlagen

In der Kleinen Mühlenstraße in Norden wurde am Wochenende ein Mercedes beschädigt. Unbekannte schlugen die Seitenscheibe einer schwarzen Mercedes A-Klasse ein und verursachten einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden/Nadörst - Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstag kam es gegen 20.55 Uhr in Norden, Nadörst, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Im Bereich der Einmündung "Südring" zur B72 wurde der Fahrer eines grauen Opel Meriva gefährdet. Er wollte offenbar nach rechts in den Südring einbiegen und musste aufgrund eines anderen Autofahrers eine Vollbremsung machen. Die Polizei bittet den Opel-Fahrer, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell