Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Einladung zur Online-Pressekonferenz: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 des Polizeikommissariats Norden

Altkreis Norden (ots)

Das Polizeikommissariat Norden stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2020 vor. Aus diesem Anlass laden wir Vertreterinnen und Vertreter von Redaktionen ein zu einer

Online-Pressekonferenz

am Mittwoch, 14. April 2021, um 14:30 Uhr.

Bitte melden Sie sich für eine Teilnahme bis Dienstag, 13. April, 18:00 Uhr, per E-Mail an unter pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Redaktion, den Namen der teilnehmenden Person und eine E-Mail-Adresse an. Um an der Online-Pressekonferenz via Skype teilzunehmen, versenden wir vor dem Beginn der Videokonferenz per E-Mail einen entsprechenden Link.

