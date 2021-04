Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 09./10.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrlässige Körperverletzung

Am späten Freitagnachmittag kam in der Popenser Straße in Aurich zu einer zumindest fahrlässigen Körperverletzung. Ein Unbekannter versprühte einen Reizstoff im Hausflur des Mehrparteienhauses, sodass eine 58-jährige Bewohnerin des Hauses beim Einatmen des Gases leicht verletzt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizeidienststelle in Aurich unter Tel. 04941 6060 entgegen.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Beleidigung Am Freitagnachmittag wurde ein 28-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw auf der Popenser Straße in Aurich angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Im weiteren Verlauf betrat der 46-jährige Bekannte des Beschuldigten die Polizeidienststelle in Aurich und forderte unberechtigter Weise die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels. Als die Herausgabe verweigert wurde, erregte dies den Delmenhorster derart, dass er seinen Speichel im Vorraum hinterließ und die Beamten mehrfach beleidigte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitagvormittag befuhr eine 52-jährige Audi-Fahrerin aus Aurich die Auricher Straße in Moordorf und musste verkehrsbedingt halten. Dies übersah eine 32-jährige Frau mit ihrem Golf aus Rechtsupweg und fuhr auf den Pkw auf. Die 52-jährige Auricherin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste rettungsdienstlich behandelt werden. Der Sachschaden wir auf 3500 Euro geschätzt.

Aurich - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Eine 69-Jährige Frau aus Wiesmoor befuhr am Freitagnachmittag die Leerer Landstraße in Aurich in Fahrtrichtung Leer, als sie aufgrund einer Rotlichtphase der Ampelanlage Zu den Feldstücken/Korbweidenstraße verkehrsbedingt halten musste. Die nachfolgende 23-jährige Polofahrerin aus Aurich erkannte diesen Umstand zu spät und fuhr ungebremst auf den VW Golf auf. Die unfallbeteiligte Wiesmoorerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5500 Euro geschätzt.

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der 27-jährige aus der Gemeinde Osteel befuhr am Freitagmittag mit seinem Kleinkraftrad die Emder Straße in Aurich-Extum, obwohl er für dieses Fahrzeug nicht die entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstähle aus Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 01:45 Uhr - 02:10 Uhr kam es in Norden in der Baumstraße zu zwei Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Eine 29-jährige Frau aus Marienhafe entwendete aus zwei Fahrzeugen diverse Wertgegenstände. Eine aufmerksame Nachbarin alarmierte umgehend die Polizei, so dass die Beschuldigte in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt werden konnte. Die Beschuldigte stand unter Alkoholeinfluss. Bei ihr wurden über 1,4 Promille festgestellt. Die zuvor entwendeten Gegenstände konnte den Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die Beschuldigte eingeleitet.

Verkehrsunfallgeschehen

Norden - Unfallflucht

Am Mittwochmorgen kam es in Norden am Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz zu einer polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme. Angezeigt wurde ein Parkplatzunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Parkplatz ist nur über die Kleine Neustraße zu erreichen. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurde ein Holzzaun durch einen silbernen Pkw Audi beschädigt. Jedoch konnte bisher die Unfallzeit nicht bestimmt werden. Dieser Unfall kann sich auch bereits zuvor ereignet haben. Die Schadenssumme wurde auf 100,- beziffert. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten sich unter Telefon 04931 921115 zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsunfallgeschehen

Friedeburg - Verkehrsunfall mit Alkohol

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:50 Uhr in Friedeburg auf der B436 zu einem Verkehrsunfall in Folge von Alkoholkonsum. Die 32-Jährige Honda-Fahrerin aus Hamburg kam von der Straße ab und gelangte auf den Grünstreifen. Hierbei wurden eine Straßenlaterne und zwei Verkehrsschilder aus ihrer Verankerung gerissen und beschädigt. Am PKW entstand ein geschätzter Schaden von 5.000 Euro. Bei Fahrerin wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,7 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Wittmund - Corona Verstöße

Am Freitagnachmittag stellte die Wittmunder Polizei diverse Corona-Verstöße im Bereich des Wittmund Markplatzes fest. Eine Gruppe junger Erwachsener und Jugendlicher hielt sich dort ohne den gebotenen Mindestabstand und ohne Mund-Nase-Bedeckung auf. Es wurde sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

