Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt (31.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorroller-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der Spittelstraße. Ein 48-jähriger Smart Fahrer fuhr in stadtauswärtiger Richtung und bog auf den Hof einer Firma ein, nachdem er sich ordnungsgemäß eingeordnet und den Blinker gesetzt hatte. Beim Abbiegen überholte ihn ein 59-Jähriger auf einer Vespa, wodurch es zur seitlichen Berührung untereinander kam. Dadurch verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über sein Zweirad. Er kam nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Lichtmast. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik, der Autofahrer blieb unverletzt. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro.

