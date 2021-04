Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer rutscht auf Rollsplit aus (31.03.2021)

Unterkirnach (ots)

Ohne Personenschaden abgelaufen ist ein Motoradunfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der Talstraße. Ein 19-jähriger Kawasaki Ninja Fahrer bog von der Talstraße auf die Hauptstraße ein. Dabei rutschte er mit seinem Zweirad auf Rollsplitt weg, der dort im Einmündungsbereich lag. Der junge Mann kam mit seiner Maschine zu Fall, blieb aber unverletzt. An der Verkleidung seiner Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

