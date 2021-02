Kreispolizeibehörde Kleve

Am Donnerstagvormittag (18. Februar 2021) beschädigte ein unbekannter Täter in Rees einen schwarzen Citroen C3. Der Unfall kann entweder auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale an der Florastraße oder auf dem Aldi-Parkplatz passiert sein. Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug den Citroen beim Ein- oder Ausparken. Es entstand ein Schaden an der Fahrertür und der Tür hinten links. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

