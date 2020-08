FW Dinslaken: Ausgelöster Heimrauchmelder

Feuerwehr Dinslaken

Um 14:20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbarn auf der Weißenburgstraße einen akustischen Alarm eines Rauchwarnmelders aus einer Nachbarwohnung. Daraufhin alarmierte er die Feuerwehr Dinslaken. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war ein leichter Brandgeruch feststellbar. Da auf das Schellen und Klopfen keine Reaktion aus der Wohnung erfolgte, öffneten die Einsatzkräfte die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug. Es befand sich noch eine Person in der Wohnung, die durch die Einsatzkräfte betreut wurde. Ursache für das Auslösen des Heimrauchmelders und der Verrauchung war ein Entstehungsbrand in der Küche, der schnell von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Nachdem die Wohnung quergelüftet wurde, rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Die Person konnte nach einer Sichtung durch die Einsatzkräfte unverletzt in der Wohnung verbleiben.

Im Einsatz waren die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Dinslaken.

