Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, den 10./11.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Timmel - gemeinschädliche Sachbeschädigung / Störung der Totenruhe Auf einem Friedhof an der Leerer Landstraße in Timmel kam es vermutlich in der Nacht von Freitag zu Samstag zu mehreren Sachbeschädigungen und zur Störung der Totenruhe. Am Samstagvormittag wurde durch einen Besucher des Friedhofs festgestellt, dass insgesamt 14 Grabstellen teils nicht unerheblich beschädigt und verwüstet wurden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahl, Verstoß Pflichtversicherung und Kraftfahrzeugsteuer Am späten Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, wurde ein schwarzer Ford Fiesta mit zwei unterschiedlichen Kennzeichen im Auricher Stadtgebiet fahrend festgestellt. Nachdem sich der Pkw der Verkehrskontrolle entziehen wollte und der Fiesta letztlich in der Straße "Am neuen Hafen" gestoppt wurde, flüchteten die beiden Insassen fußläufig vor der Polizei. Die Beifahrerin, eine 18-jährige Frau aus Leer, konnte nach kurzer Flucht angetroffen und die Personalien festgestellt werden. Der unbekannte Fahrzeugführer entzog sich fußläufig der Kontrolle. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass die Kennzeichen bereits im Januar entwendet wurden und der Ford weder zugelassen noch versichert war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Fahrzeugführers machen können, werden gebeten, sich unter 04941 6060 mit der Polizei Aurich in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am frühen Samstagabend stellte ein Polizeibeamter auf dem Heimweg vom Dienst einen Roller der Marke Peugeot auf der Esenser Straße in Aurich fest, an welchem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht und komplett mit blauer Farbe besprüht wurde. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung zur Verkehrskontrolle hinzugezogen wurde, stellte sich bei der Sachverhaltsaufnahme zudem heraus, dass der 31-jährige Auricher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das Kennzeichen sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Timmel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 11:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Leerer Landstraße in Fahrtrichtung Timmel und kam in Höhe der Einmündung "An der Kirche" nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen und der dortige Grünstreifen beschädigt. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Setzen Sie sich bitte bei sachdienlichen Hinweisen unter 04941 6060 mit der Polizei Aurich in Verbindung.

Sonstiges

Wiesmoor - Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz Am Samstagabend wurde im Ortsteil Wilhelmsfehn II in Wiesmoor eine Feierlichkeit in einem Privathaushalt aufgelöst, an welcher insgesamt acht Personen aus verschiedenen Haushalten teilnahmen. Die Personen waren allesamt zwischen 19 und 25 Jahre alt und kamen teilweise aus verschiedenen Orten zusammen. Aufgrund der Nichteinhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fahrraddiebstahl

Am Samstag, gegen 16:45 Uhr, entwendete ein 19-jähriger Heranwachsender aus Norden ein auf der Auffahrt unverschlossenes abgestelltes Fahrrad. Er konnte kurze Zeit später im Stadtgebiet Norden durch die Polizei mit dem Fahrrad angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den 19-jährigen eröffnet.

Osteel - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Osteel durch Unbekannte drei Reifen eines Pkw, welcher in der Schweerstraße abgestellt war, zerstochen. Bisher liegen keine konkreten Hinweise vor. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei in Norden unter Tel.: 04931 9210 in Verbindung setzen.

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 23:45 Uhr, wurde ein 35-jähriger Norder als Fahrzeugführer eines Motorrades in der Bahnhofstraße in Norden angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallgeschehen

./.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Ladendiebstahl

Am Sonnabend kam es in einem Drogeriemarkt in der Herdestraße zu einem Ladendiebstahl. Die 16-Jährige Täterin steckte sich etliche Kosmetikartikel im Wert von über 60 Euro in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend verließ sie das Geschäft, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen. Hierbei wurde sie von einer Mitarbeiterin beobachtet, welche die Polizei hinzuzog. Durch die Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die minderjährige Beschuldigte in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Verkehrsgeschehen

Dunum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dunum - Beamte der Polizei Wittmund kontrollierten am Samstagmittag einen Renault auf der Hauptstraße in Dunum. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 39-jährige Fahrzeugführer, der aus einem Wittmunder Ortsteil stammt, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell