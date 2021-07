Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bei Auffahrunfall: 74-Jährige erleidet Schock

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (21. Juli) hat sich gegen 14.55 Uhr auf der Straße "Am Wassertor" (L697) in Fahrtrichtung Helden ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine 74-Jährige verletzt wurde. Zunächst warteten drei Pkw vor einer roten Ampel. Als diese auf "grün" umschaltete, fuhr der Fahrer des an dritter Stelle wartenden Pkw zügig an, sodass er auf den davor stehenden Wagen einer 74-Jährige auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auch noch auf den vordersten Pkw geschoben. Aufgrund des Unfallgeschehens erlitt die 74-Jährige einen Schock. Ein Rettungswagenteam brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

