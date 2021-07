Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Beschädigter weißer PKW gesucht

Wenden (ots)

Auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in der Kölner Straße in Rothemühle kam es vermutlich am 13.07.21 zu einem Verkehrsunfall. Beim Ausparken eines grauen VW Tiguan mit GT-Kennzeichen (Kreis Gütersloh) wurde möglicherweise ein weißer, bisher unbekannter PKW auf der Fahrerseite beschädigt. Konkretere Angaben liegen nicht vor. Der Sachverhalt wurde am 15.07.21 von der Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges in Rheda-Wiedenbrück angezeigt. Zeugen des Unfalls bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Olpe (M. Kaufmann, 02761-9269-4100) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell