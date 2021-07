Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 75-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 75-jährigen Fußgängerin und einem Pkw hat sich am Montag (19. Juli) gegen 12 Uhr auf der "Niederste Straße" in Attendorn ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich die Fußgängerin, sowie eine Zeugin, auf dem Bürgersteig vor dem Schaufenster eines Geldinstitutes. Nach eigenen Angaben bemerkte sie, dass sie von hinten an der Ferse und am Gesäß von einem Fahrzeug touchiert wurde. Dieses gehörte zu einem Mann, der seinen PKW einparkte und anschließend die Filiale betrat. Die Geschädigte suchte diese auf, um ihn auf den Unfall anzusprechen. Dabei zeigte sich der Pkw-Fahrer nicht gesprächsbereit, verließ die Filiale und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die 75-Jährige notierte sich das Kennzeichen, verließ die Örtlichkeit und suchte die Polizeiwache in Attendorn auf, um Anzeige zu erstatten. Auf der Wache nahmen die Beamten den Sachverhalt auf und leiteten sofort weitere Ermittlungen ein. Dabei bemerkten sie, dass die 75-Jährige augenscheinlich unter Schock stand. Zudem klagte sie über Schmerzen. Umgehend riefen sie einen Rettungswagen, welcher die Betroffene in ein Krankenhaus brachte. Anhand des Kennzeichens und der Fahrerbeschreibung konnte der Fahrer schnell ermittelt und im Nachgang auch vor Ort angetroffen werden.

