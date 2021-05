Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Trier-Süd

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Am Mittwochvormittag, dem 26. Mai, versuchten zwei bislang unbekannte Personen in eine Mehrfamilienhaus in der Saarbrücker Straße in Trier einzubrechen.

Gegen 11:40 Uhr wurde eine Anwohner auf Grund von Geräuschen auf die Tat aufmerksam. Er konnte beobachten wie zwei Personen sich an der Hauseingangstüre zu schaffen machten und offenbar versuchten diese zu öffnen. Nach kurzer Zeit seien die Personen in Richtung St. Barbara Ufer geflohen.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

-junge Frau -südländisches Aussehen -markante rote Tasche -trug eine Kapuze

2. Person:

- junger Mann - südländisches Aussehen - schwarze Haare zu einem Mittelscheitel gekämmt - ca. 1,70m groß - schmale Statur - dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell