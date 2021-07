Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw mit Farbe beschädigt

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Am Sonntag (18. Juli) ist zwischen 1.40 Uhr und 10 Uhr ein Pkw, der in der Straße "Auf der Ennert" in Ennest geparkt war, mit Farbe besprüht worden. Der Pkw-Besitzer stellte am Sonntagmorgen fest, dass sowohl die Heckscheibe, das Dach, der Kofferraum als auch die Beifahrerseite und der hintere Stoßfänger seines Fahrzeugs mit einer gelb/grünen Sprühfarbe beschädigt wurden. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell