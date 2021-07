Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus Pkw in Lennestadt-Bonzel

Am Sonntag (18. Juli) hat ein unbekannter Täter zwischen 13 Uhr und 14 Uhr aus einem verschlossenen Pkw, der auf dem Seitenstreifen vor dem Parkplatz eines Sportplatzes an der B55 in Bonzel geparkt war, Wertgegenstände entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der Täter die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite des Pkws ein. So gelangte er an eine schwarze Tasche, in der sich ein Portemonnaie mit Bargeld, Geldkarten sowie Ausweisdokumente befand. Der Sach- und Beuteschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

